Uma operação de combate ao crime contra a administração pública está sendo realizada na manhã desta quarta-feira (14), em Goiânia, Aparecida e Bom Jesus de Goiás. Os crimes investigados ocorreram em 2018 durante a contratação da Organização Social chamada Complexo Médico Regulador do Estado (IGPR), por meio do Contrato de Gestão do Estado de Goiás.

Segundo a Polícia Civil, são investigados servidores públicos, particulares e empresários envolvidos em corrupção, lavagem de dinheiro, peculato, crimes licitatórios e contra as finanças públicas, além de organização criminosa. A Polícia Civil investiga o caso desde 2020.

A ação intitulada como "Operação Eclesiastes" tem inquérito com mais de 20 mil páginas, divididas em 25 apensos e diversos volumes, instruído com oitivas de testemunhas, processos administrativos, análises contábeis e de diversos contratos suspeitos.

Ao todo, a PC cumpre 52 mandados, dentre eles, dezenove são de busca e apreensão. O restante é de afastamento das funções públicas, suspensão da atividade econômica e de proibição de contratar com o poder público, indisponibilidade e sequestro de bens e valores, como também de proibição de acesso ou frequência a determinados lugares.

O Popular entrou em contato com o Complexo Médico Regulador do Estado (IGPR) por e-mail às 11h desta quarta-feira (14) e aguarda uma resposta.

Leia também:

- Liminar impede repasse de R$ 300 mil da Prefeitura de Jataí ao Sindicato Rural para custear evento

- Comércio irregular de ovos de codorna é interditado em Goiânia