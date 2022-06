Cidades Polícia de Jaraguá indicia homem que tentou matar amigo por causa de dose de pinga Crime aconteceu em janeiro, após uma discussão. A vítima teria acertado um tapa no rosto do amigo antes de receber uma facada

Um homem foi indiciado pela Polícia Civil (PC), de Jaraguá por tentativa de homicídio. O crime aconteceu no dia 20 de janeiro e a vítima é amigo do investigado. Os dois estavam em um bar no Distrito de Mirilândia e teriam discutido por causa uma dose de cachaça. Segundo informações, os dois amigos tinham costume de beber juntos, e já estavam embriagados no moment...