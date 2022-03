Cidades Polícia deflagra megaoperação contra tráfico de drogas em Goiás; 38 já foram presos Ao todo, a Operação Tentáculos deve cumprir 50 mandados de prisão

* Atualizada às 10h36 A Polícia Civil de Goiás (PCGO) deflagrou, nesta quinta-feira (10), uma operação de combate ao tráfico de drogas na região Sudoeste do estado com a participação de 200 policiais. Até o momento, 38 pessoas já foram presas. De acordo com a PCGO, a Operação Tentáculos tem como objetivo cumprir 45 mandados de prisão temporário, 5 mandados de ...