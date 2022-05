Cidades Polícia desarticula grupo que aplicava golpe do “sequestro do Pix” contra homens gays Em um vídeo feito pelos próprios criminosos, uma das vítimas do golpe aparece imobilizada

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) desarticulou uma quadrilha composta por, pelo menos, sete pessoas que aplicavam o golpe do “sequestro do Pix” contra homens gays na região do DF e em Goiás. As vítimas eram atraídas por meio de aplicativos de relacionamento e quando chegavam ao local do encontro, eram rendidas e roubadas. Conforme informações da PCDF, os mem...