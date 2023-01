Três homens foram presos e duas balsas destruídas nesta terça-feira (3) pelas equipes do Batalhão Ambiental no Rio Corumbá, em Pires do Rio, a 146 km de Goiânia. O tenente coronel Geraldo Pascoal conta que os três indivíduos são suspeitos de praticar garimpo ilegal.

“O Rio Corumbá é o que tem mais denúncias de garimpo ilegal. Nesse caso de ontem, recebemos a denúncia de duas balsas próximas à ponte de Pires do Rio. Patrulhamos cerca de 20 km do rio e localizamos a primeira embarcação com dois suspeitos e, depois, a segunda com um”, conta.

Geraldo explica que, durante as buscas, as equipes não encontraram minérios, pois, segundo ele, os suspeitos têm o costume de jogar no rio quando a polícia se aproxima. “Apreendemos os equipamentos usados no garimpo, como roupas de mergulho e mangueiras”, detalha.

Os três suspeitos presos vão responder pelo crime ambiental de atividade potencialmente poluidora. “Esse crime ocorre junto com o de usurpação de minério pertencente à União, porém, só é possível autuar quando encontramos ouro ou pedras com os suspeitos”, explica.

O tenente coronel diz que os suspeitos foram conduzidos à delegacia, estão presos e que as duas balsas foram destruídas. “Não tem como tirar as embarcações do rio, então, para que os suspeitos não continuem com a prática criminosa, elas foram destruídas”, finaliza.

