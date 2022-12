Duas balsas de garimpo ilegal foram localizadas e destruídas pelo Batalhão Ambiental da Polícia Militar de Goiás (PM) nesta terça-feira (13), em Israelândia, a 200km de Goiânia. De acordo com a PM, as balsas estavam ancoradas às margens do Rio Claro, em pleno funcionamento. A corporação estima que seis pessoas estavam nas duas embarcações. Todas conseguiram fugir.

Ao POPULAR, o comandante do Batalhão Ambiental da Polícia Militar, Tenente Coronel Geraldo Pascoal, detalhou que as balsas foram localizadas depois de muitas horas de patrulhamento, por conta das condições de navegabilidade do rio não serem favoráveis.

“Já tínhamos recebido denúncias que havia, entre o município de Israelândia e Jaupaci, vários pontos com balsas de garimpo ilegal de ouro e diamante. Logo que avistamos as balsas, os garimpeiros também perceberam a nossa presença e fugiram rapidamente pela mata fechada”, afirmou.

Após revistar as balsas, a PM apreendeu objetos usados no garimpo ilegal, como bateias, peneiras, roupas de mergulho e tapetes para lavagem do minério. “Na sequência, foi realizada a inutilização das embarcações, por meio de sua destruição, conforme orienta a legislação ambiental”, frisou o tenente coronel da PM.

Ainda de acordo com o comandante do Batalhão Ambiental, a PM segue agindo com muito rigor na fiscalização, uma vez que, além da questão do crime de extração ilegal de minério, há a questão da poluição do rio, que acontece em decorrência da atividade. “Como o beneficiamento do ouro garimpado é feito por meio do mercúrio, que é jogado na água, os peixes também são contaminados”, pontuou Pascoal.

