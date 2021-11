Cidades Polícia divulga vídeo do momento do assassinato de jovem em frente a boate, em Goiânia; veja Uma foto do principal suspeito do crime, que ainda está foragido, também foi divulgada

A Polícia Civil divulgou nesta terça-feira (23) um vídeo que mostra o momento em que Luiz Roberto Christichini Filho, de 29 anos, foi abordado e morto em frente a uma boate do Setor Marista, em Goiânia, na madrugada de segunda-feira (22). O principal suspeito do crime é o ex-marido da então namorada de Luiz Roberto. As imagens de câmera de segurança revelam quando...