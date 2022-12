A delegada Caroline Borges Braga responsável pela investigação da morte da adolescente Luana Marcelo Alves, de 12 anos, revelou, nesta quinta-feira (1), que foi encontrado sangue e sêmen durante perícia realizada na casa de ajudante de pedreiro Reidimar Silva Santos, que confessou ter matado a menina. Luana desapareceu há quatro dias após ir à padaria foi encontrada morta e enterrada na casa de Reidimar, no setor Madre Germana II, em Goiânia.

Luana desapareceu no domingo (27), após ir em um estabelecimento localizado a cerca de 400 metros da casa dela. Ela foi encontrada morta na terça-feira (29), na casa de Reidimar, que confessou ter matado e enterrado a menina. No mesmo dia, a Polícia Técnico Científica realiza a perícia do local do crime.

Os policiais cavaram dentro e fora da residência em busca dos restos mortais de Luana. A delegada Caroline aguarda o laudo das buscas no terreno para prosseguir com o processo.

Na casa, que segundo a polícia, o homem havia alugado há apenas quatro dias antes do crime, na sexta-feira (25), foi realizada uma perícia com luminol para ver se existia vestígio de sangue no local. O gerente de criminalística Olegário Augusto relembrou que o exame foi realizado na terça-feira a noite.

“Por ser um exame que usa quimioluminescência, ele tem que ser feito durante à noite, porque a luz do dia atrapalha a visualização da reação química, que faz brilhar. Esse brilho é tênue, então, se for feito de dia, a gente não consegue visualizar”, explicou.

A partir do exame, foi possível detectar a presença desses materiais biológicos no local.

"O exame foi feito e tiveram esses achados. Indica a presença de sangue e a presença de esperma", explicou Olegário.

No entanto, ele ressalta que, mesmo com o luminol tendo indicado a presença de sangue e do sêmen, os materiais foram encaminhados para o laboratório de biologia forense para que seja possível confirmar o que foi indicado.

"Assim como o luminol brilha na presença de sangue, a luz forense brilha na presença de esperma, saliva e outras secreções", explicou.

"No laboratório de biologia forense será detectado se realmente é esperma ou não e sendo esperma vai ser coletado o DNA, levantado o perfil e confrontado com o perfil do suspeito", complementou.

A polícia complementa que além da confirmação da indicação do sangue e do sêmen, o laboratório de biologia forense também poderá confirmar a quem pertence os materiais, sendo que o sangue pode ser de um animal, da vítima, do suspeito, ou até de outras pessoas.

Velório e sepultamento

O velório do corpo de Luana Marcelo acontece nesta sexta-feira (2) na Igreja Batista Madre Germana. O corpo da adolescente foi liberado para a família no início da tarde da última quinta. O enterro está programado para às 16h20, no Cemitério Jardim da Saudade, em Goiânia.