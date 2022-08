Cidades Polícia faz operação contra rinha de galos, em Itumbiara Foram encontrados no local 10 galos da raça "índio combatente"

Com informações de uma denúncia anônima, a Polícia Civil autuou um homem em Itumbiara suspeito de promover rinhas de galo. A ação foi realizada nesta terça-feira (9), no bairro Ulysses Guimarães. Segundo a polícia, foram encontrados no local 10 galos da raça conhecida como “índio combatente” e, de acordo com a instituição, eles eram treinados pelo suspeito para b...