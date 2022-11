A Polícia Científica faz nessa segunda-feira (28) a reconstituição do momento em que o fiel Davi Augusto de Souza, de 40 anos, foi baleado dentro de uma igreja de Goiânia. O policial militar Vitor da Silva Lopes é suspeito de ter atirado na vítima no dia 31 de agosto, dentro da igreja Congregação Cristã no Brasil (CCB) Finsocial, devido a uma briga por política. O investigado foi intimado, mas não compareceu.

Davi participou da reconstituição e ficou na igreja durante cerca de 1h. Ao sair, preferiu não falar com a imprensa. “Ainda estou um pouco abalado com essa reconstituição”, disse.

Ele, que ainda não consegue andar, deixou o local de cadeira de rodas e mostrou as cicatrizes nas duas pernas causadas pelo tiro.

“Pela medicina não era nem para eu andar mais. O tiro atravessou a perna, pegou artéria. Mas estou recuperando, se dependesse de mim, jogava fora agora essa cadeira de rodas e saia andando”, completou.

Segundo a Polícia Civil, o policial militar deverá apresentar uma justificativa para o fato de não ter participado da reconstituição.

Em nota divulgada na época do ocorrido, a PM declarou que assim que tomou conhecimento do caso determinou a instauração de procedimento administrativo disciplinar para apurar as circunstâncias do fato. “Informamos ainda que o policial militar se apresentou de forma espontânea na delegacia de Polícia ivil para os procedimentos cabíveis”, completou.

*Com informações de Vitor Santana, g1 Goiás

