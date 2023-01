A Polícia Civil (PC) realizou na manhã desta terça-feira (17) a reconstituição do caso do menino Deryck Luca Silva Braga, de 2 anos, que morreu após ser jogado com força contra o colchão pelo padrasto, em Rio Verde, a 232 km de Goiânia. Fábio Mendes de Oliveira foi indiciado por homicídio qualificado no dia 17 de dezembro de 2022, após conclusão das investigações.

A corporação destaca que a solicitação foi feita pelo promotor Paulo Brondi, da 11ª Promotoria do Ministério Público de Goiás (MPGO), para ajudar a esclarecer a dinâmica dos fatos. A PC informa que a reconstituição do crime foi realizada com a presença do indiciado, da perícia, da Polícia Penal e das equipes do MP. Deryck Luca morreu no dia 23 de novembro de 2022.

Na época, o delegado responsável pela investigação, Adelson Candeo, relatou que, inicialmente, o padrasto inventou histórias para justificar o que aconteceu mas, durante o depoimento, confessou o crime. “A mãe havia saído durante a madrugada e a criança acordou com medo, vendo-se em uma ambiente somente com o padrasto. Nesse momento, ele começou a chorar e procurar pela mãe pela casa”, narrou.

Irritado por ter sido acordado, o padrasto teria começado a agredir a criança. De acordo com o delegado, o menino foi jogado violentamente contra um colchão muito fino que estava no chão. “Ela bateu no colchão e ainda levantou. Então, uma segunda vez o padrasto pegou ele e tacou no colchão, momento em que ele perdeu os sentidos e começou a convulsionar”, relatou.

Histórico

O investigador ainda destacou que essa não seria a primeira agressão. “A criança já sofria agressões. Ela tem várias marcas pelo corpo de queimaduras e lesões. Além disso, estava com o braço quebrado, uma fratura recente de apenas uma semana”, enfatizou. Vizinhos também contaram aos policiais que ouviam a criança chorar bastante.

“A babá também foi ouvida na delegacia e, durante o depoimento, ela contou que a criança sempre aparecia com novas marcas e machucados. Nas pernas, braços, abdômen e cabeça. Ela contou que às vezes não podia lavar o cabelo da criança, pois ela sempre reclamava de dor e que toda vez que o padrasto pegava ela, o menino chorava”, finalizou.

Omissão

Diversas testemunhas contaram à polícia que avisaram à mãe sobre as agressões de Fábio contra Deryck, mas nada foi feito. “A babá contou que o menino via o Fábio e segurava nas pernas dela. A mãe disse à polícia que sabia das agressões sofridas pelo filho, mas alegou que não fez nenhuma denúncia ou tentou impedir por medo do companheiro.

Ela segue em liberdade. De acordo com a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP) Fábio continua preso até a tarde desta terça-feira (17).

