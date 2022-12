A Polícia Federal (PF) cumpre, nesta quinta-feira (1º), 19 mandados de busca e apreensão nos municípios de Goiânia, Trindade e Rio Verde em uma operação deflagrada para combater o tráfico internacional de drogas. Os alvos da operação são suspeitos de trazer para o Brasil, do Paraguai, substâncias químicas de efeito anestésico ou estimulante usadas para a mistura de cocaína.

Cerca de 80 agentes estão nas ruas para o cumprimento dos mandados da operação batizada de Galopeira. Segundo a PF, as investigações constataram que suspeitos de contrabando de cigarros e agrotóxicos do Paraguai, já com passagens pela polícia por esse crime, estariam agora trazendo para o Brasil substâncias como fenacetina e lidocaína, de efeito anestésico, e também cafeína, de efeito estimulante.

Esses insumos, em forma de pó branco, seriam usados no “batismo de cocaína” - processo em que produtos químicos são adicionados à cocaína pura com o objetivo de aumentar a quantidade da droga e maximizar o lucro dos traficantes.

Com isso, ainda segundo a PF, os traficantes dão a falsa sensação ao usuário de que ele está adquirindo uma droga de “boa qualidade”.

As substâncias eram estrategicamente transportadas em embalagens de agrotóxicos, uma vez que, segundo a polícia, se fossem pegos, os suspeitos pegariam uma pena menor de contrabando de agrotóxicos do que por tráfico de drogas. As embalagens era identificados com as letras F (fenacetina), L (lidocaína) e K (cafeína).

Além das apreensões, as contas bancárias dos envolvidos também foram bloqueadas. Além de Goiás, agentes também cumprem mandados em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul.

“Os investigados responderão pelos crimes de tráfico internacional de drogas, associação para o tráfico internacional de drogas e contrabando, cujas penas mínimas somadas atingem 10 anos de reclusão”, concluiu a PF.

