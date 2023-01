A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) identificou, nesta quarta-feira (25), o corpo de Ana Beatriz Marques de Oliveira, de 19 anos, encontrado em uma cisterna, em Planaltina. A identificação foi realizada por meio do exame papiloscópico (através das digitais). O cadáver da menina estava junto com o de Thiago Gabriel Belchior, marido da cabeleireira Elizamar Silva, e de Cláudia Regina Marques Oliveira, a segunda esposa do pai de Thiago, que também foi morto, todos com sinais de violência.

A identificação do último corpo foi confirmada pelo delegado Ricardo Viana, da PCDF. Ana Beatriz era meia-irmã de Thiago, sendo filha de Cláudia e Marcos Antônio Lopes, pai dele.

Ao todo, foram 10 pessoas da mesma família que desapareceram e todos os corpos foram encontrados e identificados:

- Elizamar da Silva: cabeleireira – corpo encontrado carbonizado dentro de um carro em Cristalina (GO)

- Thiago Gabriel Belchior: marido de Elizamar Silva - corpo encontrado em uma cisterna na área rural de Planaltina (DF)

- Rafael da Silva: filho de Elizamar e Thiago - corpo encontrado carbonizado dentro de um carro em Cristalina (GO)

- Rafaela da Silva: filha de Elizamar e Thiago - corpo encontrado carbonizado dentro de um carro em Cristalina (GO)

- Gabriel da Silva: filho de Elizamar e Thiago - corpo encontrado carbonizado dentro de um carro em Cristalina (GO)

- Marcos Antônio Lopes de Oliveira: pai de Thiago e sogro de Elizamar – corpo encontrado esquartejado no interior do cativeiro em Planaltina (DF)

- Cláudia Regina Marques de Oliveira: segunda mulher de Marcos Antônio - corpo encontrado em uma cisterna na área rural de Planaltina (DF)

- Renata Juliene Belchior: mãe de Thiago e sogra de Elizamar - corpo encontrado carbonizado dentro de um carro em Unaí (MG)

- Gabriela Belchior: irmã de Thiago e cunhada de Elizamar - corpo encontrado carbonizado dentro de um carro em Unaí (MG)

- Ana Beatriz Marques de Oliveira: filha de Cláudia e Marcos Antônio - corpo encontrado em uma cisterna na área rural de Planaltina (DF)

