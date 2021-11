Cidades Polícia identifica 22 dos 26 mortos em operação em Varginha; confira os nomes Quatro são de Goiás, sendo um de Rio Verde e três de Goiânia

O IML (Instituto Médico Legal) de Minas Gerais concluiu nesta quarta-feira (3) a identificação dos corpos de 22 das 26 pessoas mortas em uma operação policial realizada no domingo (31) em Varginha, sul de Minas Gerais. O grupo, de acordo com as autoridades, se preparava para realizar roubos a bancos da cidade, em uma modalidade criminosa conhecida como "novo cangaç...