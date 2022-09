Cidades Polícia identifica suspeito de matar agricultora, em Minaçu Homem teria ido até a casa da vítima durante a madrugada, horário compatível com o da morte, e estaria foragido desde a manhã de domingo, quando corpo foi encontrado

A Polícia Civil identificou o suspeito pela morte da agricultora Neurice Torres, de 53 anos, que foi encontrada morta, seminua e com a cabeça afundada em uma caixa d'água, no último domingo (11), no assentamento Dom Roriz, na zona rural de Minaçu, no Norte de Goiás. Sidronio Alves de Lima, de 47 anos, é ex-marido da vítima e está foragido. De acordo com o dele...