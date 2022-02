Cidades Polícia indicia bombeiro flagrado se masturbando em público, em Formosa Segundo o delegado, as investigações constataram que o bombeiro já tinha praticado o mesmo crime anteriormente

A Polícia Civil indiciou um bombeiro militar do Distrito Federal pelo crime de importunação sexual, após o homem ser flagrado se masturbando dentro de um carro com as janelas abertas em via pública. O caso ocorreu em Formosa, em janeiro deste ano. O inquérito foi concluído ontem, quarta-feira (2), e será remetido hoje ao Poder Judiciário. Segundo o delegado Yasser...