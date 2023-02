A Polícia Civil de Goiás concluiu as investigações e indiciou, pelo crime de homicídio culposo (quando não há intenção de matar), o gerente de uma fazenda em São Domingos e o condutor de um trator por atingir e matar um trabalhador do local, de 44 anos. Segundo a polícia, houve imprudência dos indiciados, uma vez que o funcionário não tinha habilitação para conduzir o trator e o gerente tinha conhecimento do fato.

O caso aconteceu no dia 6 de fevereiro, na Fazenda Barriguda. Segundo as investigações, no dia em questão, Marcelo dos Santos Rosa estava abaixo, trabalhando, quando o outro funcionário, de 32 anos, passou com o trator próximo a ele.

A máquina pesada acabou prensando Marcelo contra a parede e o esmagou.

De acordo com a delegada Lucilene Guimarães, “ficou nítido que ninguém teve a intenção de matar”. Porém, foi constatada “imprudência” por parte do responsável pela fazenda e seu funcionário.

“O condutor não possuía nenhum tipo de habilitação para conduzir veículo automotor, nem curso de tratorista, além de também não possuir experiência na condução de trator”, detalhou ela, destacando que o gerente tinha conhecimento da situação, mas que, mesmo assim, determinou que o funcionário dirigisse a máquina.

O inquérito já foi remetido à Justiça, e se condenados, os dois homens podem pegar até três anos de prisão.

O POPULAR não conseguiu localizar a defesa dos indiciados. O espaço permanece aberto.