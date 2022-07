Cidades Polícia indicia homem filmado matando dono de farmácia em Goiânia Crime aconteceu no dia 27 de junho, em Goiânia. Felipe Gabriel foi indiciado por homicídio qualificado

A Polícia Civil concluiu as investigações e indiciou Felipe Gabriel Jardim Gonçalves, de 26 anos, pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e homicídio qualificado contra o policial aposentado e dono de farmácia João do Rosário Leão, de 63. O crime aconteceu no dia 27 de junho, em Goiânia. Imagens de câmeras mostram Felipe entrando na drogaria e atirando contra o e...