Cidades Polícia indicia médico do Hospital Araújo Jorge por corrupção após cobrança irregular de taxa Caso chegou ao conhecimento da PCGO após o filho de uma paciente desconfiar da taxa R$ 400 que a secretária do médico informou que deveria ser paga

A Polícia Civil de Goiás (PCGO) indiciou, na última semana, um médico do Hospital Araújo Jorge pelo crime de corrupção passiva após constatar que o homem cobrava de famílias de pacientes falecidos para preencher apólices de seguro. As investigações apontaram que o médico, que atua no hospital há quase 30 anos, cobrava valores entre R$ 200 e R$ 400 para o procedimento q...