Cidades Polícia indicia motoristas envolvidos em racha que matou dois na Av. T-9 Dois jovens irão responder por homicídio doloso qualificado por motivo fútil, no caso das mortes, e tentativa de homicídio qualificado com dolo eventual contra os outros ocupantes dos carros

Os dois motoristas dos veículos envolvidos no acidente ocorrido na Avenida T-9, que matou duas pessoas no dia 7 de maio, foram indiciados por homicídio doloso qualificado por motivo fútil, no caso das mortes, e tentativa de homicídio qualificado com dolo eventual contra os outros ocupantes dos carros. O delegado Thiago Damasceno concluiu a investigação e reiterou...