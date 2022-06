Cidades Polícia indicia motoristas por homicídio culposo em acidente na Avenida T-13, em Goiânia Inquérito que apurou morte de estudante em esquina na Avenida T-13 aponta que uma das mulheres estava com CNH vencida e que excesso de velocidade foi principal causa

A Polícia Civil indiciou a escrevente Isabela Sousa Almeida, de 30 anos, e a enfermeira Shirlei Pinheiro de Jesus, de 38, por homicídio culposo (quando não há intenção de matar) no inquérito que apurou as causas do acidente ocorrido em 8 de fevereiro no Setor Bela Vista, em Goiânia, no qual o estudante Bruno Marques Mesquita de Araújo, de 18, foi morto na porta do pré...