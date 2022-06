Cidades Polícia indicia suspeita de injúria racial contra motorista gestante: "Preta gorda" Passageira sem máscara teria ficado insatisfeita após a motorista de aplicativo pedir para que ela fosse para o banco de trás

A Polícia Civil de Goiás, por meio do Grupo Especializado no Atendimento às Vítimas de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Geacri), indiciou uma mulher pelos crimes de injúria racial e lesão corporal contra uma motorista de aplicativo após uma confusão envolvendo as duas em Goiânia. Segundo as investigações, a indiciada agrediu a vítima, que está gestante, e...