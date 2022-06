Cidades Polícia indicia três suspeitos de matar jovem com mais de 70 facadas em Formosa Além das facadas, Wanderson Pereira Marcelo, de 23 anos, foi atingido por um tiro no braço e recebeu pedradas na cabeça

A Polícia Civil (PC) indiciou por homicídio duplamente qualificado três homens pela morte de Wanderson Pereira Marcelo, de 23 anos. Entre os investigados está um ex-cunhado da vítima. O jovem foi morto no dia 17 abril deste ano, no Setor Dom Bosco, em Formosa, no Entorno do Distrito Federal. O ex-cunhado e outro suspeito de envolvimento no crime já haviam sido p...