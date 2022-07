A Polícia Técnico-Científica iniciou, às 7h desta quarta-feira (20), a perícia no carro que invadiu um empório no Jardim Goiás, em Goiânia, e deixou 11 feridos no final da manhã da última terça-feira. De acordo com o perito Olegário Augusto, o procedimento conta com uma equipe de sete pessoas e vai analisar “minuciosamente todas as partes” para concluir se houve ou não pane no veículo.

O processo de análise pericial conta com atuação de peritos de engenharia forense. “Estamos fazendo, neste momento, a análise do sistema de freio, sistema elétrico, se há alguma fissura. Qualquer problema no veículo nós vamos identificar”, detalhou Olegário.

O perito disse ainda que não há previsão de conclusão da perícia. “É um trabalho muito minucioso. Quando se abre uma peça do veículo, aquela peça pode demandar vários outros exames”, concluiu.

O acidente

Uma idosa de 68 anos, identificada como Elisabete Nunes Magalhães, conduzia um Ford Ecosport quando invadiu o Empório Saccaria, na avenida Jamel Cecílio, no Jardim Goiás, no final da manhã de ontem, terça-feira (19).

O impactou deixou ao menos 11 feridos, dois em estado grave. Na ocasião do fato, a condutora alegou ter havido uma pane no carro que a fez perder o controle da direção e da velocidade.

Segundo a delegada Érica Botrel, adjunta da Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (Dict), a investigação ainda está na fase de adoção de providências de contato com as vítimas.

Botrel afirmou também que Elisabete deverá ouvida e que a conclusão da investigação depende de uma série de laudos que serão expedidos, assim como os depoimentos dos envolvidos.

