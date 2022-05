Cidades Polícia intercepta ao menos 20 ameaças a escolas em Goiás Estas unidades de ensino da rede estadual já tiveram mais de uma ocorrência de indícios de atentados ou massacres por semana desde o início deste ano letivo

Desde o início do ano letivo nas escolas da rede estadual de educação em Goiás, no final de janeiro, até meados deste mês, as autoridades já interceptaram pelo menos 20 ameaças de atentados ou massacres nas unidades de ensino. O dado representa mais de um caso por semana e apresenta uma crescente, visto que em fevereiro a superintendência de segurança escolar da Secr...