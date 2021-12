Cidades Polícia intercepta pacote com drogas em aeroporto e prende suspeito em Planaltina Policiais monitoraram encomenda até o endereço da entrega e prenderam o suspeito

Um homem foi preso em flagrante, nesta quinta-feira (2), em Planaltina, no entorno do Distrito Federal, suspeito pelo crime de tráfico de drogas. A prisão ocorreu logo depois que a Receita Federal detectou uma encomenda com conteúdo suspeito que chegou no aeroporto de Brasília. Após o compartilhamento da informação com a Polícia Civil de Goiás, o pacote foi monito...