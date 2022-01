Cidades Polícia investiga assassinato de quatro homens em Novo Planalto Responsável pelo inquérito, o delegado Danilo Wendel contou que eles eram amigos e todos tinham passagens por tráfico de drogas

A Delegacia de Novo Planalto, no Noroeste de Goiás, investiga as mortes de quatro homens. O crime aconteceu por volta da meia noite do último domingo (2) na residência de um deles. Foram mortos Ricardo de Matos Fagundes, de 21 anos, Elivelton da Silva Lima, de 22, Hygor Matheus Marques Lima, de 21, e Rian Thiago Rodrigues Bispo, de 20. Responsável pelo inquér...