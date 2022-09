Cidades Polícia investiga caso de homem baleado por PM em igreja de Goiânia por suposta discussão política Delegada informou que já recebeu o caso e que vai começar a ouvir os envolvidos

A Polícia Civil, por meio do 21º Distrito Policial, vai intimar os envolvidos e as testemunhas do caso de um homem baleado por um policial militar dentro de uma igreja evangélica, em Goiânia. A suspeita é que a situação tenha sido motivada por discussão por política. A investigação ficará a cargo da delegada Amanda Menuci, que vai apurar a dinâmica do fato. Ao POPUL...