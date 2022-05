Cidades Polícia investiga caso de menino de 1 ano com hidrocefalia que foi encontrado sozinho em casa Após denúncia anônima, criança foi localizada com fome e fralda suja de fezes e urina. Duas mulheres que seriam cuidadoras chegaram a ser presas, mas foram liberadas

A Polícia Civil por meio da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) vai investigar o caso do menino de aproximadamente 1 ano e meio que foi encontrado sozinho em uma residência no Jardim Vila Boa, em Goiânia, no último sábado (30) pela Polícia Militar. A localização foi repassada à corporação por uma denúncia anônima e o garotinho, que tem mielomeningocele e...