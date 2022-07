Cidades Polícia investiga caso de mulher que perdeu parte do nariz em procedimento estético Delegada espera ouvir o dentista e outras testemunhas até a próxima semana

A mulher que fez uma denúncia depois de perder parte do nariz em um procedimento estético com um dentista em Aparecida de Goiânia foi ouvida pela Polícia Civil (PC), nesta sexta-feira (8). De acordo com a delegada responsável pelas investigações, Luiza Veneranda, outras testemunhas foram intimadas a depor. Ainda segundo a delegada, o dentista Igor Leonardo, aponta...