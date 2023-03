Francisca Maria da Silva, de 82 anos, foi vista pela última vez no dia 28 de fevereiro na região central de Itumbiara, município localizado no Sul de Goiás. A Polícia Civil de Goiás (PCGO), por meio da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) e Delegacia Especializada de Apuração de Atos Infracionais de Itumbiara (Depai), investiga o caso.

Segundo o delegado Anderson Pelágio, ela foi vista pela última vez próximo a um banco da cidade. “Ela tinha uma rotina de ir em alguns lugares sozinha, deixando cartões e documentos em casa”, explicou. A senhora Francisca não tem filhos e mora com uma sobrinha, que pediu ajuda à polícia para localizar a tia. Estefani Paula de Lima, registrou um boletim de ocorrência na última quinta-feira (2).

Estefani e a tia moram no mesmo terreno. De acordo com ela, a tia foi vista pela última vez por uma funcionária da casa dela. Após o desaparecimento, a Polícia Civil recebeu informações que a idosa estava próxima à Rádio Paranaíba, situada na Rua Minas Gerais, setor Central.

“Está sendo muito difícil localizar a dona Francisca porque ela não tem celular, não tem nada, então contamos com a ajuda da imprensa e da população local”, informou Anderson. O delegado conta que algumas imagens de câmeras de segurança foram resgatas pela investigação e serão analisadas.

Segundo a PCGO, Francisca Maria da Silva apresenta quadro de esquecimentos, traços preliminares de pessoas que possam ter algum desgaste mental, como por exemplo, Alzheimer.

Caso alguém tenha alguma informação sobre o desaparecimento dela, pode entrar em contato com a Deam pelo número (64) 3404-7711 ou pelo número da sobrinha da idosa (64) 99217-1027.