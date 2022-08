Cidades Polícia investiga empresa de vigilância, em Pirenópolis Moradores reclamam estar sendo coagidos a contratar o serviço de vigilância particular

Após denúncias de moradores, a Polícia Civil começou a investigar se uma empresa de vigilância particular estaria ameaçando os cidadãos para contratar o serviço, em Pirenópolis, a 130 quilômetros de Goiânia. Segundo o delegado responsável pelo caso, Tibério Martins, oito pessoas já foram ouvidas de maneira informal, além do dono do Grupo Lima Monitoramento. Ao POPULA...