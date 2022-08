A Polícia Civil de Goiás e a Secretaria Estadual do Meio Ambiente (Semad) deflagraram, na última semana, uma operação para investigar um engenheiro e servidor municipal de 32 anos suspeito de falsificar ao menos 6 licenças, por meio de sua empresa, que possibilitaram o desmatamento em áreas de preservação e reservas legais em várias propriedades de Orizona, no Sul do estado.

Ao POPULAR, o delegado Bruno Barros, que conduz a operação Falsa Simetria, contou que o investigado atua na Superintendência do Meio Ambiente de Morrinhos. Paralelamente a isso, o homem abriu uma empresa voltada para o intermédio junto a órgãos competentes para a emissão de licenças ambientais.

No entanto, segundo o delegado, em vez de cumprir os requisitos necessários, o engenheiro teria falsificado as liberações para os produtores rurais por meio de sua empresa.

“Verificamos que as licenças eram idênticas às originais, mas não constavam no sistema. Identificamos também um ponto em comum, que todas essas licenças eram emitidas pelo mesmo engenheiro”, pontuou Barros, se referindo ao investigado.

Investigações prosseguem

O delegado informou que, das quatro propriedades rurais vistoriadas em Orizona, ao menos três praticaram desmatamento em áreas de preservação permanente (APP) e áreas de reserva legal (RL) “amparadas” pelas falsas licenças.

No entanto, segundo Barros, não há indícios de que os produtores rurais sabiam do caráter irregular dos documentos.

Até agora, seis licenças falsas foram verificadas, mas conforme o delegado, podem haver outras para propriedades de outros municípios. As investigações prosseguem.

A reportagem do POPULAR entrou em contato com a Prefeitura de Morrinhos, uma vez que o engenheiro faz parte de seu quadro de servidores, e aguarda retorno.

A reportagem também tenta localizar a defesa do investigado. Ele pode responder pelos crimes de falsificação de documentos públicos e participação em crimes ambientais.

