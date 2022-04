Cidades Polícia investiga esquema milionário de fraude a licitações em mais de 40 cidades goianas Grupo, formado por empresários e laranjas, tem vínculo familiar e é suspeito de atuar pelo menos desde 2019, com prejuízos avaliados em mais de R$ 15 milhões

A Polícia Civil de Goiás (PC-GO) deflagrou na manhã desta quinta-feira (28) a Operação Verat, que investiga uma suposta quadrilha formada, a princípio, por dez pessoas e oito empresas que fraudavam licitações em mais de 40 municípios do Estado. As investigações começaram em 2019 e identificaram mais de 2,5 mil procedimentos fraudados, com prejuízo avaliado em mai...