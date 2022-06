Cidades Polícia investiga funcionária de hospital de Itumbiara suspeita de vender receitas médicas Segundo a polícia, a recepcionista conseguia de duas a três receitas por semana e as vendia por R$ 300 cada

A funcionária de um hospital particular de Itumbiara, no Sul de Goiás, é alvo de investigação da Polícia Civil por suspeita de adquirir receitas e medicamentos na unidade hospitalar e vendê-los a pacientes. A recepcionista, conforme as investigações, praticava o esquema há pelo menos três meses e chegava a cobrar R$ 300 por receita. De acordo com o delegado Vinici...