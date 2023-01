A Polícia Civil do Estado de Goiás (PC-GO) aguarda os laudos da Polícia Científica para confirmar se os quatro corpos encontrados carbonizados em Cristalina, cidade no Entorno do Distrito Federal (DF), são da cabeleireira Elizamar da Silva, de 39 anos e dos três filhos, os gêmeos Rafael, Rafaela, de 6 anos e Gabriel da Silva, de 7. A perícia deve ser concluída em 30 dias.

Os corpos e o carro foram encontrados na sexta-feira (13) e a mulher havia desaparecido com as crianças na noite do dia anterior. Segundo o delegado que investiga o caso, Cassius Zamó, apesar de existir a suspeita de que os corpos e o carro sejam da família da cabeleireira, é preciso aguardar os laudos da perícia.

“O veículo tem as mesmas características do carro da mulher e, apesar da placa ser a mesma, é preciso confirmar o número de chassi do automóvel. Por uma questão numérica, a gente suspeita que os corpos encontrados são dessas quatro pessoas que desapareceram no DF”, disse ao POPULAR.

A Polícia Científica informou que os corpos serão identificados pela coleta de DNA de outro familiar.

Zamó explicou que a polícia trabalha com todas as linhas de investigação para apurar como o crime aconteceu.

Desaparecimento da família

A cabeleireira sumiu com os três filhos na noite de quinta-feira (12) após sair da casa da sogra em um condomínio do DF. Antes de ir ao local, ela estava trabalhando no salão, do qual ela é proprietária, e deu carona para uma funcionária até um ponto de ônibus.

Por volta das 22h, a amiga avisou a Elizamar que havia desembarcado do ônibus e a amiga disse que estava chegando ao condomínio da sogra. Então, cerca de 40 minutos depois, a funcionária enviou uma nova mensagem mas não teve nenhum retorno.

O filho mais velho de Elizamar disse aos policiais que a mãe foi ao condomínio da sogra buscar o marido. No dia seguinte, o homem contou ao jovem que Elizamar e ele tiveram um desentendimento e a mulher foi embora sozinha com as crianças.