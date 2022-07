Cidades Polícia investiga segundo motorista por acidente em restaurante no Jardim Goiás, em Goiânia Homem de 24 anos conduzia Chevrolet Cruze que se chocou, momentos antes, com veículo que invadiu estabelecimento. Duas vítimas da colisão ainda estão em estado grave

A Polícia Civil investiga se o acidente com o carro que invadiu um empório no Jardim Goiás, em Goiânia, na última terça-feira (19), foi causado pela colisão com outro veículo a 120 metros do ponto em que o comércio foi atingido. A batida teria acarretado no descontrole do automóvel que se chocou contra uma área de restaurante, deixando 11 feridos, dos quais dois segu...