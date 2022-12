Servidores da Prefeitura de Itumbiara, cidade da Região Sul de Goiás, são investigados por realizarem abastecimento de combustíveis em postos da cidade de forma irregular. De acordo com as investigações, os funcionários se valiam de cotas de combustível de veículo do município que se encontra em desuso pela gestão, pois estão na condição de sucata. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos nesta quarta-feira (7). A gestão municipal informou que ela mesma notificou a Polícia Civil do Estado de Goiás (PC-GO) sobre o caso.

A ação da PC-GO aconteceu em endereços dos suspeitos. Segundo o delegado do caso, Vinícius Penna, a operação tem o objetivo de arrecadar elementos que corroborem a tese do envolvimento dos suspeitos com os fatos, bem como a participação de outros servidores e, assim, apurar o suposto crime de peculato. “Além disso, a investigação quer saber se outros veículos do município têm seus cartões de abastecimento usados de forma irregular”, pontua.

Em nota, a Prefeitura de Itumbiara informou que colaborou com todas as informações que embasaram a investigação da PC-GO e que foram abertos processos de sindicância para apuração das condutas dos servidores.

O governo reforçou que as medidas no âmbito administrativo já foram tomadas para apuração e eventual responsabilização. Já no âmbito penal, o município colabora com as autoridades policiais nas investigações.

Como não foi divulgado o nome dos servidores envolvidos, o POPULAR não localizou a defesa dos suspeitos.

Nota da Prefeitura de Itumbiara:

A respeito de operação da Polícia Civil realizada nesta quarta-feira (07/12) para apurar uso indevido de cartão de abastecimento de combustível, a Prefeitura de Itumbiara vem informar que:

1. Foi identificada uma não conformidade em alguns abastecimentos pela própria Prefeitura de Itumbiara, através de seus órgãos de controle, que encaminharam os fatos para a Polícia Civil para apuração do caso, resultando no inquérito policial em curso.

2. A Prefeitura Municipal colaborou com todas as informações que embasaram a investigação da Polícia Civil e informa que já foram abertos processos de sindicância para apuração das condutas dos servidores envolvidos, requisitando os documentos junto à autoridade policial.

3. A atual administração reforça seu compromisso e zelo na aplicação dos recursos públicos e não tolera qualquer tipo de ação que gere prejuízo aos cofres públicos. Fica evidente que o sistema de controle funciona e as medidas no âmbito administrativo já foram tomadas para apuração e eventual responsabilização. No âmbito penal, o município colabora com as autoridades para elucidação dos fatos.