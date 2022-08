Cidades Polícia libera corpos de vítimas de acidente em Piracanjuba Família já retirou os corpos de duas das vítimas

A Polícia Científica de Morrinhos liberou, na manhã desta sexta-feira (19), os corpos das sete vítimas do acidente ocorrido na última quinta-feira (18), na GO-139, em Piracanjuba. Os corpos do casal que estava no Corolla, inclusive, já foram retirados pela família. As outras 5 vítimas, que estavam no veículo Duster que bateu de frente com o Corolla, eram naturais de Min...