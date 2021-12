Cidades Polícia localiza ossada que pode ser de jovem desaparecido em Palmeiras de Goiás Um dos suspeitos do crime levou os policiais até o local, informou a Polícia Civil

A Polícia Civil (PC) encontrou nesta quarta-feira (1°) uma ossada humana, em uma fazenda, em Cezarina. A suspeita é que os restos humanos sejam de Wanderson Costa Leite. O adolescente de 17 anos e que morava em Palmeiras de Goiás desapareceu no dia 25 de outubro. A ossada passará por exames periciais a fim de confirmar a identidade do jovem. Segundo a PC, um dos suspeitos do crime, preso no último d...