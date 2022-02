Cidades Polícia ouvirá motorista envolvida em acidente que matou jovem em prédio, em Goiânia O acidente ocorreu no dia 8 de fevereiro deste e vitimou o jovem Bruno Marques, de 18 anos

A Delegacia de Crimes de Trânsito de Goiânia (Dict) informou que vai ouvir, na próxima segunda-feira (21), a condutora do carro que invadiu a portaria de um prédio e atingiu um jovem de 18 anos, no dia 8 deste mês. Bruno Marques Mesquita Araújo, que havia sido aprovado no vestibular de Direito recentemente, não resistiu aos ferimentos e morreu antes do socorro chegar. Conforme informações da Dict, a m...