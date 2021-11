Cidades Polícia prende conselheiro tutelar suspeito de usar foto da filha segurando arma para ameaçar ex Além da foto da filha segurando uma arma, a ex-mulher também denunciou que o suspeito teria disparado vários tiros para o alto em frente ao seu trabalho

A Polícia Civil de Goiás prendeu o conselheiro tutelar suspeito de utilizar uma foto de sua filha segurando uma arma para ameaçar de morte a ex-mulher, que é mãe da criança. Segundo informações do G1 Goiás, o homem foi preso em Acreúna, na região sudoeste de Goiás. As ameaças aconteceram no município de Jandaia, região central do Estado, onde o casal vivia. Além da fot...