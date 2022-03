Cidades Polícia prende motorista que transportava 1.400 sacas de sementes falsas, em Pontalina Produto aprendido pela Polícia Militar (PM) estava com a logomarca de uma empresa conhecida

Um homem, que não teve sua identidade revelada, foi preso em Pontalina, a 120 km de Goiânia, após transportar sacas de sementes falsificadas, nesta quarta-feira (2). De acordo com o Comando de Operações do Cerrado (COC), o motorista estava com 400 sacas de sementes de milho e mil sacas de semente de sorgo ilegais. O produto aprendido pela Polícia Militar (PM) e...