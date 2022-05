Cidades Polícia prende suposto líder de organização criminosa que aplicava golpe do ‘novo número’ Suspeito levava vida de luxo e, de acordo com a polícia, chegava a faturar R$ 15 mil por semana com os golpes

Um homem foi preso em Goiânia no último dia 9 de maio, segunda-feira, suspeito de ser o líder de uma associação criminosa que aplicava o chamado golpe do “novo número”. As investigações duraram meses e tiveram início após uma idosa do Paraná ser vítima do crime e ter um prejuízo de R$ 15 mil. Ao POPULAR, o delegado William Bretz explicou que, nesse tipo de golpe, ...