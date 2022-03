Cidades Polícia prende suspeito de desmanche clandestino de carros e fecha oficina em Aparecida de Goiânia Policiais encontraram no local um Jammer, equipamento utilizado para bloquear rastreadores, além de frequências de rádio e telefones celulares

Um homem foi preso, nesta segunda-feira (28), suspeito de chefiar uma oficina de desmanche de carros no bairro Itapuã, em Aparecida de Goiânia. De acordo com a Polícia Militar (PM), uma equipe da Rotam recebeu informações sobre o local. Os militares foram até o endereço e prenderam um suspeito em flagrante. Os policiais encontraram no local um Jammer, equipamento utiliz...