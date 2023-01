Um homem de 32 anos foi preso preventivamente, nesta segunda-feira (2), em Anápolis, a 55 quilômetros de Goiânia, suspeito de ter matado Pedro Ribeiro de França a pauladas e pedradas na madrugada do dia 5 de maio de 2012, na Avenida Brasil Norte, no Setor Boa Vista. Sem revelar sua identidade, a Polícia Civil informou que o homem possui passagens por tráfico de drogas, roubo e estupro de vulnerável.

Segundo as investigações, o suspeito e a vítima estavam em um bar quando começaram a brigar. A confusão foi então direcionada para um terreno baldio nas proximidades, ocasião em que Pedro de França foi golpeado até a morte com entulhos existentes no local.

O suspeito foi encaminhado para o presídio de Anápolis, onde se encontra à disposição da Justiça. Se condenado, ele poderá responder pelo crime de homicídio qualificado, com pena de 12 a 30 anos de reclusão.

A polícia não divulgou o nome do suspeito, por isso não foi possível entrar em contato com a defesa do mesmo.

