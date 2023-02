O suspeito de matar Walissom Gomes dos Santos foi preso nesta quarta-feira (1º) em um condomínio, na cidade de Santa Maria (DF). O homicídio aconteceu no dia 11 de janeiro de 2022 em uma oficina às margens da Rodovia BR-020, em Formosa, Entorno do Distrito Federal. A motivação do crime seria o não recebimento do dinheiro da venda do terreno da oficina, segundo a Polícia Civil de Goiás (PCGO).

Imagens de segurança registram o momento em que um homem de boné entra armado na oficina e atira contra Wallissom, que cai morto no chão. O suspeito foi preso preventivamente durante a Operação Solo Maldito, que investigou o homicídio e descobriu que o suspeito vendeu o terreno para o pai de Wallisom e não recebeu o valor total da negociação.

Segundo o pai da vítima, o imóvel pertencia à Prefeitura de Formosa e, quando descobriu, ficou inconformado com a situação, não realizando o pagamento das parcelas acordadas. Além disso, o pai de Wallisom pediu a devolução de alguns bens para amortização dos valores, o que gerou um desentendimento entre o mesmo, sua família e o investigado.

Em meio aos desentendimentos, o suspeito passou a proferir ameaças contra a família da vítima, na tentativa de receber os valores da venda do terreno. Em uma das situações, ele chegou a derrubar o muro da oficina com um trator.

“Inconformado com a situação, o pai da vítima encerrou o pagamento das parcelas, o que gerou uma grande revolta ao investigado, levando-o a friamente ceifar a vida e Wallissom”, informou o delegado Paulo Henrique Ferreira.