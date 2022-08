Cidades Polícia prende suspeito pelo assassinato de psicóloga, em Catalão Homem confessou o crime, mas a motivação ainda é incerta; arma não foi localizada

Um homem suspeito de matar a tiros a psicóloga Daniele Salvador, de 39 anos, na noite desta quinta-feira (4), no bairro Santa Cruz, em Catalão, foi preso pela Polícia Militar de Goiás no início da noite desta sexta-feira (5). Outro homem, suspeito de participar do crime, já foi identificado pela polícia, mas ainda não foi encontrado. A PM informou que a ...