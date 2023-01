A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) confirmou ter realizado a prisão de um terceiro homem suspeito de envolvimento na morte de seis pessoas da mesma família. Segundo a instituição, trata-se de um homem de 34 anos que participou da vigilância das vítimas enquanto eram mantidas em cárcere, em Planaltina.

Quatro corpos foram encontrados carbonizados em Cristalina, em Goiás, e dois em Unaí, em Minas Gerais. Conforme apurado pelo G1 do DF, o homem foi identificado como Fabrício Silva Canhedo.

Outros dois homens suspeitos de cometerem os assassinatos já estavam presos. À polícia, um deles confessou que as mortes foram encomendadas por Thiago Gabriel Belchior de Oliveira, marido da cabeleireira Elizamar Silva, e pelo pai dele, Marcos Antônio Lopes de Oliveira, sogro de Elizamar. Os dois ainda não foram encontrados.

De acordo com os investigadores, a quantia prometida para os suspeitos de matar Elizamar Silva e os três filhos foi de R$ 100 mil. Os presos suspeitos de cometerem os assassinatos informaram para os policiais que a motivação dos mandantes foi R$ 400 mil, que seriam obtidos na venda de uma casa, em Santa Maria, no DF. O imóvel estava no nome da sogra de Elizamar.

Relembre

Em nota divulgada recentemente, a PCDF informou que o desaparecimento de Elizamar e seus filhos - um casal de gêmeos de 6 anos e uma outra criança, de 7 - foi comunicado pelo filho mais velho, de 23 anos.

O rapaz relatou que a mãe e as crianças foram vistos pela última vez na quinta-feira (12), e depois no início da madrugada de sexta-feira (13) na região do Paranoá e do Itapoã, no DF. Ainda de acordo com o filho, a mãe teria ido à casa da sogra em um condomínio, a pedido do atual marido (pai das crianças desaparecidas) e, depois de ela sair da casa da sogra, com as crianças, não manteve mais contato com os familiares.

“Já na manhã da sexta-feira (13), foi localizado um veículo carbonizado, da mesma marca, cor modelo e placa da mulher desaparecida, de 39 anos. O carro foi abandonado em uma rodovia estadual de Cristalina/GO, onde havia quatro cadáveres no seu interior, todos carbonizados”, destacou a PCDF. Os quatro corpos já chegaram à unidade da Polícia Científica de Goiânia para serem identificados.

Na noite de domingo (15), uma segunda ocorrência foi registrada no DF, para noticiar o desaparecimento de mais quatro familiares: companheiro da mulher e pai das crianças, de 30 anos, e dos avós paternos, de 52 e 54 anos; e ainda da tia das crianças, de 25 anos, irmã do pai das crianças.

Na madrugada desta segunda-feira (16), continua a PCDF, um veículo de propriedade do pai do companheiro da mulher desparecida foi encontrado carbonizado na rodovia BR-251, onde foram localizados dois cadáveres no seu interior, também carbonizados.

Os oito desaparecidos são:

- Elizamar Silva, de 39 anos;

- Gabriel, de 7 anos, filho de Elizamar;

- Rafael, de 6 anos, filho de Elizamar;

- Rafaela, de 6 anos, filha de Elizamar;

- Thiago Gabriel Belchior de Oliveira, marido de Elizamar;

- Marcos Antônio Lopes de Oliveira, de 54 anos, pai de Thiago e sogro de Elizamar;

- Renata Juliene Belchior, de 52 anos, mãe de Thiago e sogra de Elizamar;

- Gabriela Belchior de Oliveira, de 25 anos, irmã de Thiago e cunhada de Elizamar.