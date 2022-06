Cidades Polícia recupera 58 caminhões em operação que envolve roubo de veículos e cargas No total, equipes cumprem 44 mandados judiciais de buscas e apreensões. Grupo atuava em oito estados brasileiros

Com o objetivo de investigar uma organização especializada em roubos de cargas e veículos, a Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Cargas (Decar) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF), em força-tarefa, deflagram nesta quinta-feira (30), a segunda etapa da Operação Zayn. As investigações iniciais apontam que o grupo atuava em oito estados brasileiros e c...